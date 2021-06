Rc Auto: Ivass, in primo trim. premi -6,3%, calo più forte al Centro-Sud

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – Calano i prezzi della Rc Auto, che nel primo trimestre del 2021 hanno registrato una media effettiva di 367 euro, in riduzione del 6,3 per cento su base annua (circa 25 euro). Lo comunica l'Ivass nel Bollettino statistico da cui emerge che il 50 per cento degli assicurati paga meno di 330 euro e solo il 10 per cento paga meno di 201 euro.

il premio medio – continua l'Istituto – si è ridotto in maniera più accentuata al Centro-Sud con cali che a Catanzaro hanno toccato il 9,1 per cento. Discesa consistente anche a Roma (-8,4 %) Prato (-8,3 %) Crotone e Taranto (-8,1 %) oltre a riduzioni di prezzo significative anche in alcune aree del Nord (Milano ˗7,8 per cento; Bologna -7,3 per cento).

Il quadro dei prezzi Rc auto vede inoltre una riduzione dello 'spread' fra la spesa a Napoli e quella a Aosta che nel primo trimestre è stata in media di 211 euro, in calo del 5% su base annua.

Poco più del 22 per cento delle polizze stipulate nel primo trimestre del 2021 prevede poi una clausola con riduzione del premio legata alla presenza di scatola nera: ma il tasso di penetrazione della scatola nera varia dal 4,6 per cento di Bolzano al 67,3 per cento di Caserta.