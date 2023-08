Rdc: Bellucci (Fdi), 'con Siisl diamo futuro al lavoro'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Con la presentazione di Siisl diamo vita a uno strumento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Questa piattaforma rappresenta l’ennesima prova di concretezza di questo governo. Abbiamo dichiarato, già nel nostro programma, di voler abbandonare un approccio meramente assistenzialista, in favore di una ritrovata centralità del lavoro come via fondamentale per l'emancipazione sociale ed economica della persona. Dal primo settembre mettiamo a sistema un ulteriore strumento per sostenere una concreta inclusione sociale e lavorativa, senza trascurare la formazione e le competenze necessarie. Una sfida importante che vogliamo vincere accompagnando al lavoro, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sempre più persone". Lo dichiara la vice Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali e deputata di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci.