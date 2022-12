Roma, 4 dic (Adnkronos) - Sul reddito di cittadinanza "la retorica di Conte non è molto responsabile quando dice, se procedete con questa riforma potrebbero esserci proteste di piazza, sembra evocarle. Conte si renda conto che non è un linguaggio appropriato, mettersi a fare il Di...

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Sul reddito di cittadinanza "la retorica di Conte non è molto responsabile quando dice, se procedete con questa riforma potrebbero esserci proteste di piazza, sembra evocarle.

Conte si renda conto che non è un linguaggio appropriato, mettersi a fare il Di Battista non funziona per uno che è stato al governo con Salvini e la sinistra, poi è più a sinistra della sinistra. Per me è un trasformista". Lo ha detto Carlo Calenda a 'Zona bianca', su Retequattro.