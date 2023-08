Rdc: Calenda, 'la morale dalla Santanchè anche no'

Roma, 5 ago (Adnkronos) – "Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male. Sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter, replicando alle ultime affermazioni della ministra Santanchè sul reddito di cittadinanza.