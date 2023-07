Rdc: Calenda, 'nessuna tre azioni di accompagnamento è stata fatta da governo'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "L'Rdc è un provvedimento corretto eseguito male e comunicato peggio. Siamo favorevoli alla limitazione dell'accesso all'Rdc di chi, senza figli o disabili a carico, ha la possibilità di lavorare. Avevamo proposto però al governo tre azioni da fare contemporaneamente: di dare piena attuazione a quanto previsto da Draghi sull'ingresso delle agenzie private nella formazione e nella ricerca del personale tra i percettori dell'Rdc; di riportare l'Rdc al processo di funzionamento del Rei, gestito dai comuni, finanziando i relativi capitoli di bilancio; di varare il salario minimo per evitare che gli ex percettori dell'Rdc andassero a ingrossare le file dei lavoratori poveri. Neanche una delle tre azioni di accompagnamento è stata implementata. Non commento l'invio di sms per carità di patria". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.