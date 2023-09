Rdc: Carotenuto (M5s), 'governo svela bluff della piattaforma Siisl'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Rispondendo a un'interrogazione in commissione Lavoro alla Camera, il sottosegretario Durigon ha svelato il bluff della piattaforma Siisl, lanciato in pompa magna dal governo a fine agosto come strumento per incrociare domanda e offerta di lavoro. Ora invece &e...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Rispondendo a un'interrogazione in commissione Lavoro alla Camera, il sottosegretario Durigon ha svelato il bluff della piattaforma Siisl, lanciato in pompa magna dal governo a fine agosto come strumento per incrociare domanda e offerta di lavoro. Ora invece è lo stesso ministero di via Veneto a mettere nero su bianco che 'la piattaforma costituisce un aggregatore delle banche dati relative alla domanda e offerta di lavoro ma non realizza direttamente il 'matching' fra datore di lavoro e lavoratore'. Dopo il blocco navale, la cancellazione delle accise sulla benzina e chi più ne ha più ne metta, pure questa. Sono solo dei venditori di fumo". Lo afferma in una nota il deputato del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.