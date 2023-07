Rdc: Cattaneo (Fi), 'Conte istiga all'odio sulla sua sospensione'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "In queste ore Giuseppe Conte sta attaccando duramente il governo per la scelta di superare il reddito di cittadinanza e sospenderlo per chi può lavorare e non ha particolari condizioni di fragilità. Il leader del Movimento 5 Stelle non muove una critic...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "In queste ore Giuseppe Conte sta attaccando duramente il governo per la scelta di superare il reddito di cittadinanza e sospenderlo per chi può lavorare e non ha particolari condizioni di fragilità. Il leader del Movimento 5 Stelle non muove una critica politica ma dà vita a una vera e propria istigazione all’odio: Conte soffia sul fuoco del disagio sociale per trasformarlo in rabbia verso l’esecutivo. Questo modo di fare politica non fa bene alla nostra democrazia ed è sconcertante che a portarlo avanti sia proprio chi ha ricoperto ruoli importanti e dovrebbe avere a cuore le istituzioni". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore Nazionale del partito.