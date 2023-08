Rdc: Conte, 'autunno caldissimo, ma M5S farà di tutto per evitare violenze'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Violenze in vista spinte dallo stop al reddito di cittadinanza? "Mi auguro di no, il M5S farà di tutto per evitare che il disastro sociale prodotto dalla sospensione del rdc, l'angoscia di lavoratori sottopagati e ignorati sfocino e degenerino in violenza,...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Violenze in vista spinte dallo stop al reddito di cittadinanza? "Mi auguro di no, il M5S farà di tutto per evitare che il disastro sociale prodotto dalla sospensione del rdc, l'angoscia di lavoratori sottopagati e ignorati sfocino e degenerino in violenza, faremo di tutto per scongiurarlo e contrastarlo. Ma ci aspettiamo un autunno non caldo ma caldissimo, e il governo non sta facendo nulla per evitarlo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di 'Piazza Asiago'.