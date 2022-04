Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Una forza progressista non è certo quella che propone, è stato fatto da Fratelli d'Italia, di togliere il reddito di cittadinanza per investire nel riarmo. Una forza progressista difende uno strumento di welfare come il reddito di cittadinanza, anzi si impegna a migliorarlo, non a demolirlo".

Lo ha affermato Giuseppe Conte, intervenendo al congresso di Articolo uno.