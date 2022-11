Rdc: Crosetto, 'Tridico a fine mandato cerca accreditamento politico dicendo falsità'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "L'intervento che pensa il Governo non è quello di spostare persone che ricevono il reddito di cittadinanza verso la Caritas" come detto dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico "E trovo molto gravi le affermazioni del presidente Tridico,...

(Adnkronos) – "L'intervento che pensa il Governo non è quello di spostare persone che ricevono il reddito di cittadinanza verso la Caritas" come detto dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico "E trovo molto gravi le affermazioni del presidente Tridico, che non sta facendo il presidente dell'Inps, ma sta facendo politica, sapendo di aver svolto il mandato in modo abbastanza superficiale e approssimativo e probabilmente di essere in una fase terminale del suo mandato, per cui cerca un accreditamento politico dicendo una cosa falsa".

Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.