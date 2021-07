Rdc: Dadone, 'ha funzionato, è stato fondamentale in pandemia'

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza ha funzionato, tenuto conto che c’è stata di mezzo la fase pandemica. Per cui la fase iniziale di sostegno e di supporto è arrivata ed è stata fondamentale in un momento che ha flagellato l’Italia”.

Lo ha detto Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili, intervenuta ieri sera in occasione della rassegna Ponza D’Autore.

“È importante in questo caso – ha poi proseguito – migliorare la fase di politica attiva in termini di mismatch tra domanda e offerta”. Durante la sua intervista con Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, oltre a fornire un focus sulle misure che il suo ministero ha messo (e cercherà ancora di mettere) in atto, la ministra si è focalizzata su quanto sia importante valutare di volta in volta il proprio operato.

“Ho creato un tavolo – ha continuato – con 4 esperti che valutano l’impatto delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni. Si tratta di un comitato che ha il compito di fare una valutazione con un senso critico e costruttivo, per riuscire a ricalibrare le misure”.