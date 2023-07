Rdc: De Corato (Fdi), 'Majorino pensi a come coop rosse gestiscono anziani e senzatetto'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "È curioso che proprio Majorino, l’uomo amico delle cooperative rosse che gestiscono anziani e senzatetto a Milano, faccia la morale su come debbano essere assistiti i più poveri. Al di là di quanto accaduto di recente con il rogo nella casa di riposo 'Casa per coniugi', sulla cui vicenda farà luce la magistratura (ma in cui vi è una chiara responsabilità politica di mancato controllo), mi chiedo se Majorino sia conscio in quali situazioni si trovino i rifugi per i senzatetto. Non è raro che diverse persone di questo tipo preferiscano dormire fuori in una situazione di totale degrado, piuttosto che essere ospitati dalle strutture gestite dagli enti amici di Majorino. Mi chiedo inoltre cosa ne pensi del suo compagno di merende Sala, il quale con i rincari Atm e con le sue politiche sedicenti green, sta facendo aumentare vertiginosamente il costo medio della vita dei milanesi. Solo un colossale colpo di calore può giustificare un’uscita del genere". Così il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato.