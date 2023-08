Rdc: De Corato (Fdi), 'minacce segno che paghetta di Stato non fa bene'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Se i difensori del reddito di cittadinanza non trovano un modo migliore per portare acqua al proprio mulino che usare la violenza verbale, le becere minacce e la sordida intimidazione, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E’ il lavoro che nobilita l’...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Se i difensori del reddito di cittadinanza non trovano un modo migliore per portare acqua al proprio mulino che usare la violenza verbale, le becere minacce e la sordida intimidazione, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E’ il lavoro che nobilita l’uomo. La paghetta di Stato lo rende indolente e aggressivo. Solidarietà alla premier Meloni che, sono certo, non si farà intimidire e continuerà dritta per la propria strada". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, componente della commissione Affari costituzionali a Montecitorio.