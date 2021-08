Rdc: De Poli, 'utilizzare risorse per tagliare costo del lavoro'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Da sempre denunciamo con forza che il reddito di cittadinanza è un provvedimento che contiene in sé delle storture. La nostra proposta è di utilizzare le risorse del 'reddito' per tagliare il costo del lavoro a beneficio di imprese e lavoratori e, di riflesso, agevolare le assunzioni".

Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"Dobbiamo porre un freno a politiche assistenzialiste e, al contrario, guardare avanti e investire sul futuro. Gli italiani -aggiunge- chiedono di lavorare e non di stare a casa sul divano. Favorire l'occupazione è lo strumento principale che oggi si può mettere in campo per contrastare la povertà".