Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Il reddito di cittadinanza sostiene famiglie in gravi difficoltà, persone che non possono lavorare. Intanto aumenta il numero di chi non ce la fa. Va migliorato e aumentato lo sforzo per uscire dalla povertà col lavoro.

Proporre di abolirlo rimuove i problemi, non li risolve". Così Graziano Delrio del Pd su twitter.