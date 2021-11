Rdc: Di Maio, 'ringrazio Draghi per aver mantenuto parola'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare il presidente Draghi per aver mantenuto la parola, per aver rifinanziato" il reddito di cittadinanza. "Non capisco perché un finto disabile debba essere perseguito e se qualche criminale bluffa sul rdc allora va eliminata questa misura di sostegno.

Non possiamo eliminare gli istituti che aiutano chi ne ha bisogno". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presentando il suo libro 'Un amore chiamato politica', al Fla Festival a Pescara. "Io non ho fatto una legge per fare stare le persone sul divano", puntualizza Di Maio difendendo la misura.

"Grazie al reddito di cittadinanza – rimarca – abbiamo evitato disordini sociali, le famiglie hanno potuto dar da mangiare ai propri figli.

Se qualcuno pensa di togliere uno strumento dall'oggi al domani a 3 milioni di persone non ha capito la situazione di emergenza".