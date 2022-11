Rdc: Fico, 'cancellare reddito scelta pericolosa per tenuta sociale paese'

Rdc: Fico, 'cancellare reddito scelta pericolosa per tenuta sociale paes...

(Adnkronos) – La scelta del governo di cancellare il reddito di cittadinanza a partire dal 2024 è "un errore grave". Lo sostiene Roberto Fico, esponente di spicco del M5S ed ex presidente della Camera, intervistato dal Corriere della Sera. Il pentastellato sottolinea: "La destra ha un'idea di società distante anni luce dalla nostra che non tiene in debita considerazione le fragilità esistenti nella nostra società. Decide di dimostrarlo subito annunciando il progressivo smantellamento del reddito di cittadinanza.

Oltretutto farlo durante una crisi economica come quella in cui ci troviamo è doppiamente grave, è una scelta pericolosa per la tenuta sociale del Paese".

"Dentro e fuori il Parlamento – promette Fico – il Movimento darà battaglia, lo farà con importanti mobilitazioni per difendere un provvedimento essenziale per la tenuta sociale. Noi rispettiamo il mandato che ci è stato dato proprio impegnandoci con tutte le nostre energie a difesa delle misure che il Movimento ha approvato nei suoi anni al governo".