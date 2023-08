Rdc: Foti, 'opposizioni prendano distanze da minacce a Meloni'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "È preoccupante constatare come la continua e feroce istigazione delle piazze da parte di un'opposizione che non ha altre argomentazioni se non quelle di fomentare il disagio sociale rappresenti una pericolosa scintilla che può causare un'escal...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "È preoccupante constatare come la continua e feroce istigazione delle piazze da parte di un'opposizione che non ha altre argomentazioni se non quelle di fomentare il disagio sociale rappresenti una pericolosa scintilla che può causare un'escalation di violenza contro le istituzioni tutte. Lo scontro politico sull'Rdc, misura che fino a poco fa anche per il Pd era, cito testualmente Zingaretti, una pagliacciata, ha portato a pericolosi richiami alla mafia, alla criminalità organizzata e alla minaccia di catastrofi". Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che poi aggiunge: "Questa guerra ideologica sulla pelle dei più deboli non è altro che un dare ulteriore fuoco a polveri già bollenti. Prova ne sono le proteste di oggi a Napoli dove si sono levate preoccupanti minacce contro il presidente Meloni".

"Tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera condanna fermamente queste intimidazioni e si stringe attorno a Giorgia Meloni, certi che l’azione violenta di pochi facinorosi non rallenterà l’ottimo lavoro che il presidente del Consiglio sta portando avanti. L’augurio è che anche le opposizioni prendano una netta distanza da chi adotta la violenza e le minacce come modalità di lotta politica sociale", conclude Foti.