Rdc: Giovine (Fdi), 'da Conte consueta dose di ipocrisia e irresponsabilità'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Sulle comunicazioni di sospensione del reddito di cittadinanza via sms, Conte dimostra la consueta dose di ipocrisia e irresponsabilità. Convocazioni e comunicazioni a chi lo percepiva sono sempre arrivate tramite messaggio sul telefonino sia dal suo governo sia dall’esecutivo a guida Draghi. Che si sarebbe arrivati al questa sospensione era per altro ben noto a tutti dall’approvazione della legge di bilancio a fine 2022. Agitare oggi le piazze, alimentare la tensione, parlare di rischio di disastro sociale rappresenta un pericoloso tentativo di strumentalizzare a fini elettorali le fasce più deboli della popolazione, illuse proprio da una misura fortemente diseducativa, che non ha prodotto alcuno dei risultati dichiarati, e che ha totalmente fallito sia sul fronte della lotta alla povertà sia su quello relativo al reinserimento dei precettori. Grazie al presidente Meloni e al ministro Calderone viene superata quella che per anni ha rappresentato una risposta sbagliata a un bisogno esistente di sostegno dei più fragili e di accompagnamento al lavoro". Lo ha detto Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.