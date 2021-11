Rdc: Inps, su 4,3 mln domande pervenute 27,87% respinte con controlli in fase istruttoria**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Su 4.359.359 domande pervenute dal mese di aprile 2019 al 15 settembre 2021, 1.215.251, pari al 27,87% del totale, sono state respinte, grazie ai controlli effettuati in fase di istruttoria da Inps.

Lo precisa in una nota l'Inps con riferimento a quanto dichiarato dal deputato Francesco Lollobrigida, nel corso della trasmissione 'Porta a porta' del 4 novembre, relativamente ad una presunta mancanza di controlli da parte dell’Inps e della presunta connivenza dolosa dei dipendenti Inps nell’erogazione del Reddito di Cittadinanza. "Altre 605.277, e cioè il 13,88% del totale delle domande pervenute, sono le pratiche poste in decadenza da Inps per il venir meno dei requisiti in corso di fruizione", sottolinea l'Istituto.

Infine, 123.816, pari al 2,84% del totale, rileva l'Inps, "sono le pratiche revocate, per mancanza dei requisiti fin dall’origine, a seguito dei controlli interni disposti dall’Istituto o per effetto di segnalazione delle Forze dell’Ordine". L’Inps collabora con tutte le Forze dell’ordine, segnalando esso stesso le situazioni meritevoli di indagini che possono portare alla revoca della prestazione.