Rdc: Laforgia (Leu), 'non so quanto Renzi disprezzi giovani in difficoltà'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Matteo Renzi lancia l'idea di un referendum per abrogare il Reddito di cittadinanza. Lo fa a un convegno di Confindustria. Dice di voler educare i giovani al sudore e non ai sussidi. Con una disoccupazione giovanile superiore al 30%.

Con una povertà dilagante. Con una dispersione scolastica in costante aumento. Con una mobilità sociale praticamente inesistente". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"Per anni, i giovani di questo Paese, quelli a cui le proprie famiglie hanno potuto dare delle prospettive ma soprattutto coloro che provengono da contesti di povertà maggiore, hanno avuto due possibilità: accontentarsi di salari da fame o emigrare all'estero. Questa è la realtà del Paese.

Per cui -conclude Laforgia- vorrei fare a Renzi una sola domanda: quanto disprezzo si può provare per i giovani in difficoltà?".