Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) – "Esiste un'importante parte della popolazione che non ce la fa che va aiutata, ma non bisogna confondere questa scelta con le politiche lavorative che devono far sì che i giovani trovino lavoro". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali.