Rdc: Lucaselli (Fdi), 'sinistra strumentalizza disagio'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "La sinistra in evidente carenza di temi e di ragioni per unirsi prova a strumentalizzare il disagio sociale difendendo l’indifendibile, ovvero uno strumento come il reddito di cittadinanza che non ha funzionato nell’inclusione al lavoro ma ha portato a dispendio di denaro pubblico oltre ad una nutrita casistica di truffe ed irregolarità". Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. "Leggiamo e ascoltiamo strali persino sulla modalità in cui è stata comunicata l’ interruzione del beneficio, attraverso sms. Ma non erano loro 'quelli della tecnologia'? Peraltro, lo stop allo strumento era cosa ben nota da dicembre ed era scritto nel nostro programma elettorale. Gli italiani ci hanno premiato per abbattere sacche di sprechi e di assistenzialismo non virtuoso, oltre che per aiutare chi è in difficoltà, cosa che continueremo a fare a smentita di tante mistificazioni", conclude Lucaselli.