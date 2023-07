Rdc: Magi (+Eu), 'andava riformato ma da governo brutalità gratuita'

Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – “Sia chiaro: siamo stati tra i più critici rispetto al reddito di cittadinanza, non perché pensavamo che non servisse uno strumento di welfare contro la povertà, anzi. Ma perché sapevamo che il reddito di cittadinanza del governo Conte-Salvini, per come era fatto, non avrebbe aiutato le persone a trovare lavoro e avrebbe creato situazioni inique e anche favorito comportamenti truffaldini, cosa che puntualmente si è verificata. Il reddito di cittadinanza andava riformato ma il governo Meloni, mosso dall'ideologia, è intervenuto con inutile e gratuita brutalità verso tante persone che davvero hanno bisogno di un sostegno al reddito e che invece sono state lasciate nell’indeterminatezza e nel terrore di non avere più una fonte di introito. Ora saranno costretti a correre ai ripari per rimediare al danno sociale causato". Lo dichiara Riccardo Magi, segretario di +Europa.