Rdc: Magi, 'governo pronto a scaricare problemi sui sindaci'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo sempre considerato il reddito di cittadinanza una misura lacunosa e assistenzialista, senza un serio investimento nelle politiche attive del lavoro. Ma l’assenza di una strategia del governo, confermata oggi dal ministro Calderone alla Camera, è la riprova che non erano pronti proprio a nulla. Fanno bene i sindaci di ogni colore politico a denunciare la situazione che il governo ha scaricato su di loro. Non hanno rispetto nemmeno per i loro amministratori locali". Lo dichiara Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.