Rdc: Mari (Avs), 'governo lo ha cancellato senza alternativa concreta'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Siisl, la piattaforma che la ministra del Lavoro Calderone aveva annunciato in pompa magna per dare un lavoro agli 'occupabili' privati del reddito di cittadinanza diventa la vetrina del fallimento del governo della destra. Le offerte sono poche, addirittura ridicole al Sud". Lo scrive su Facebook Franco Mari dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"In Campania ad esempio – prosegue il capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra in commissione lavoro a Montecitorio – le offerte di lavoro sono 340 per 36.770 occupabili. Ancora peggio in Sicilia, altra roccaforte della disoccupazione e di conseguenza del Reddito, dove per 37.645 persone a cui è stato tolto il beneficio ci sono appena 150 offerte. Sommando quelle di tutte le regioni meridionali e includendo anche la Sardegna si arriva a 1.420 offerte per una platea di circa 120mila persone. Come se non bastasse, due terzi delle offerte sono al Nord, tre offerte su quattro sono per un lavoro precario di pochi mesi e le offerte migliori richiedono competenze e un’esperienza specifica che gli ex percettori non hanno".

"Come ripetiamo da tempo, il governo Meloni ha semplicemente cancellato il reddito di cittadinanza senza avere nessuna alternativa concreta da offrire. Insomma la strafottenza di fronte alla miseria e uno schiaffo ai poveri. Quando la realtà è più forte della demagogia e della propaganda", conclude Mari.