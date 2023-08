Rdc: Mazzella (M5s), 'critiche regioni simbolo del caos scatenato dal governo'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Durante l’incontro di oggi con la ministra Calderone le regioni, che ricordiamo essere per tre quarti governate da quegli stessi partiti che a Roma formano la maggioranza di governo, hanno espresso le loro criticità relativamente al decreto Lavoro e sulle nuove misure che prenderanno il posto del reddito di cittadinanza, dicendosi all’oscuro delle caratteristiche della nuova piattaforma prevista dal provvedimento. Ciò è il simbolo del caos scatenato da questo esecutivo, che ha smantellato l'ìRdc in preda a una cieca furia ideologica per poi restarsene con le mani in mano da gennaio a oggi". Lo afferma in una nota Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento 5 stelle in X commissione al Senato.

"Come nel resto d’Italia, anche nella mia Regione, la Campania – continua -, non si è vista traccia dei tanto sbandierati corsi di formazione. L’unica certezza, finora, è che 36.770 famiglie campane perderanno il sussidio, con le province di Napoli (21.507) e Caserta (7.635) fra le più colpite in Italia". "La totale irresponsabilità di maggioranza e governo è preoccupante. Tornino immediatamente sui propri passi prima che sia troppo tardi", conclude Mazzella.