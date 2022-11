Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Sul rdc avrei voluto più tempo per una riforma organica, che faremo". Ma con la manovra "siamo stati fedeli al nostro principio: non si può mettere sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo, non si può gara...

(Adnkronos) – "Sul rdc avrei voluto più tempo per una riforma organica, che faremo". Ma con la manovra "siamo stati fedeli al nostro principio: non si può mettere sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo, non si può garantire assistenzialismo a chi può lavorare. Per questo, alla fine del 2023 il rdc per gli occupabili è abolito". Lo dice il premier Giorgia Meloni all'assemblea 2022 di Confartigianato.