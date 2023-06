Rdc: Meloni, 'con sussidio gente resta povera, lavoro unico ascensore sociale'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Sul rdc hanno detto: 'Che hanno fatto i poveri al governo?'. Non mi hanno fatto niente perciò non li voglio mantenere poveri come ha fatto il rdc. L’unico ascensore sociale è il lavoro e noi abbiamo fatto quanto avevamo detto, distingue...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Sul rdc hanno detto: 'Che hanno fatto i poveri al governo?'. Non mi hanno fatto niente perciò non li voglio mantenere poveri come ha fatto il rdc. L’unico ascensore sociale è il lavoro e noi abbiamo fatto quanto avevamo detto, distinguendo chi poteva lavorare da chi non poteva, lasciando l’assistenza per chi non poteva". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Quarta Repubblica in onda stasera su Retequattro.

"Per chi è in condizione – prosegue – abbiamo precostituito le condizioni perché possano uscire dalla povertà formandoli anche con un rimborso spese nel periodo di formazione. Poi ci sono incentivi per l’assunzione. Per i giovani l’incentivo è pari al 60% della retribuzione del ragazzo per i primi 12 mesi. Stiamo dicendo: guarda che non sei spacciato come ti diceva il rdc, non hai bisogno di stare a casa perché non mi servi o di lavorare in nero, quella sì è precarietà. Voglio aiutarti a lavorare a crescere e a dimostrare quanto vali”.