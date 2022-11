Roma, 22 nov (Adnkronos) - Sul Reddito di cittadinanza "manteniamo un impegno, noi abbiamo sempre detto che è una misura sbagliata, che mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi no. E' questa la filosofia da cui muoviamo, avremo avuto bisogno di più tempo per una...

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Sul Reddito di cittadinanza "manteniamo un impegno, noi abbiamo sempre detto che è una misura sbagliata, che mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi no.

E' questa la filosofia da cui muoviamo, avremo avuto bisogno di più tempo per una riforma complessiva, che faremo. In un mese non potevamo farlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni.