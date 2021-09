Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Sono stata insultata per aver detto che il reddito di cittadinanza un è metadone di Stato: lo confermo, è lo stesso trattamento per i tossicodipendenti". Lo dice Giorgia Meloni in un'iniziativa a Trieste per le amministrative. "Il reddito è un disincentivo al lavoro.

Ma tra stare a casa sul divano e tra fare un lavoro che non era esattamente quello che avevi sognato, io a un ragazzo dico: è sempre meglio lavorare".