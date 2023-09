Rdc: Meloni, 'se soldi gestiti da camorra magistratura vada fino in fondo'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di una delle mamme delle vittime dello stupro di Caivano alla vostra trasmissione sul reddito di cittadinanza sono spaventose". "Se, come in molti sospettiamo, i soldi del reddito di cittadinanza" in alcune aree "sono gestite dal...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni di una delle mamme delle vittime dello stupro di Caivano alla vostra trasmissione sul reddito di cittadinanza sono spaventose". "Se, come in molti sospettiamo, i soldi del reddito di cittadinanza" in alcune aree "sono gestite dalla camorra, allora la magistratura deve andare fino in fondo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta.