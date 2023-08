Rdc: Murelli (Lega), 'da opposizioni polemica mentre governo corregge errori'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Mentre le opposizioni fanno polemica, la strada tracciata dal governo è chiara: mantenere i sostegni per chi è inabile, accompagnando nel mondo del lavoro i cittadini. Una parte della norma sulla politica attiva non aveva funzionato e dovrebbe assumersene la responsabilità il Movimento 5 stelle, che ha spinto per questa forma di sussidio senza poi accompagnarlo con un vero percorso per l’impiego. Il Pd invece, che la criticava con il loro ministro Orlando, ora la difende per evidenti fini elettorali. Avanti così, con coerenza: questa maggioranza è in prima linea per correggere il tiro rispetto agli errori del passato e supportare l'incontro tra domanda e offerta". Così in una nota la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Lavoro, a margine dell’informativa del ministro Calderone.