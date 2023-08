Rdc: Musumeci su minacce a Meloni, 'governo non si fa intimidire'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Solidarietà a Giorgia Meloni per le minacce ricevute. Questo governo non si farà intimidire e porterà avanti il proprio programma elettorale, quello che gli italiani hanno votato e per il quale siamo stati eletti”. Lo scrive su Facebook i...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà a Giorgia Meloni per le minacce ricevute. Questo governo non si farà intimidire e porterà avanti il proprio programma elettorale, quello che gli italiani hanno votato e per il quale siamo stati eletti”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.