Rdc: Orlando, 'attaccato perchè operazione di redistribuzione reddito'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Sono convinto che il reddito di cittadinanza sia stato attaccato molto oltre le sue colpe, anche se aveva dei difetti genetici, soprattutto legati al modo in cui è stato raccontato". Così il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Radio Immagina, la web radio del Pd.

"Una misura contro la povertà non crea lavoro, impedisce soltanto che delle persone precipitino nella povertà assoluta. E questo scopo il reddito di cittadinanza bene o male l'ha svolto. Ma il vero attacco che è stato fatto al reddito di cittadinanza non è per la sua disfunzionalità tecnica ma perché è stato un'operazione di redistribuzione del reddito e in questo Paese parlare di redistribuzione del reddito è una bestemmia perché gran parte delle classi dirigenti, economiche e politiche, sono contrarie ad interventi che in qualche modo riducano le diseguaglianze perché in fondo pensano che chi è povero abbia una qualche responsabilità per questa condizione".