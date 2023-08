Rdc: P. De Luca (Pd), 'governo rischia di creare dramma sociale'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Chiediamo al governo serietà e responsabilità nelle sue azioni. La smetta di penalizzare soprattutto i più fragili. L’abolizione netta del reddito di cittadinanza per i primi 169.000 nuclei familiari, unita ai tagli dei fondi del Pnrr per i...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Chiediamo al governo serietà e responsabilità nelle sue azioni. La smetta di penalizzare soprattutto i più fragili. L’abolizione netta del reddito di cittadinanza per i primi 169.000 nuclei familiari, unita ai tagli dei fondi del Pnrr per i comuni e alla mancata volontà di sostenere la proposta di salario minimo del Partito democratico e delle opposizioni, rischia di creare un vero e proprio dramma sociale nelle nostre comunità, soprattutto al Sud". Così sui social Piero De Luca, deputato e capogruppo del Pd in commissione Politiche Ue. "La destra aumenta il tetto per gli stipendi dei manager della Società ponte sullo Stretto di Messina e allenta le misure contro l'evasione fiscale, ma sottrae risorse ai nostri cittadini e ai nostri territori. È inaccettabile", conclude De Luca.