Rdc: Presidente Ars, 'Meloni ha tracciato linea, no scandalo stop sussidi a chi può lavorare'**

Palermo, 1 ago. (Adnkronos) – "Il Governo Meloni ha tracciato una linea seria sul reddito di cittadinanza. Quando il sussidio viene tagliato a un under 40 non lo reputo uno scandalo, anzi è un senso di rispetto nei confronti di gente che la mattina si alza alle 4 del mattino per montare una fiera e guadagnare 50 euro. Dunque, se ci sono persone in difficoltà ben venga che siano aiutate". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, durante la cerimonia del ventaglio parlando del raglio del rdc a migliaia di cittadini. "Noi diamo risorse importanti a volte – dice – non mi sembrerebbe corretto nei confronti di chi lavora, soprattutto di chi è ancora abile".