Rdc: Salvini, 'interrogazione a Orlando contro furbetti, quanti stranieri lo prendono?'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Interrogazione per il ministro Orlando: qual è il numero di cittadini stranieri che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza? E il numero di quelli che percepiscono, o che hanno percepito negli ultimi anni, il beneficio pur non avendone diritto?".

Ad anticiparne i contenuti, su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini.

Che incalza, in un altro tweet: "Quali iniziative, da ministro del Lavoro, intende adottare per far sì che i controlli previsti siano svolti prima dell’erogazione, soprattutto per requisiti di cittadinanza e residenza? Intende introdurre sanzioni incisive per stranieri percettori sussidio senza averne diritto?".