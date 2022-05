Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Più che altro, Carlo, pensiamo che chi governa dovrebbe farsi venire delle idee per creare sviluppo e occupazione. A quelli che tu chiami 'poveri' (non bellissimo) non serve l’elemosina ma dignità e lavoro. Perché effettivamente la crescita è rinascimento, caro collega".

Così Ivan Scalfarotto ribatte via social al tweet del grillino Carlo Sibilia che sul reddito di cittadinanza ha accusato Iv di fare i 'Robin Hood al contrario'.