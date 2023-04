Rdc: Schlein, 'governo fa spezzatino, è guerra contro poveri'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Non sappiamo ancora nulla di ufficiale di quello che il governo vuol fare con il decreto lavoro ma quello che si profila è una sorta di spezzatino del Rdc. Noi ci siamo opposti a questa guerra del governo contro i poveri. Il Reddito è migliorabile ma h...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Non sappiamo ancora nulla di ufficiale di quello che il governo vuol fare con il decreto lavoro ma quello che si profila è una sorta di spezzatino del Rdc. Noi ci siamo opposti a questa guerra del governo contro i poveri. Il Reddito è migliorabile ma ha aiutato a non scivolare verso la povertà. Ci vuole cautela e attenzione. Dal 2024 il governo Meloni taglia il 20% delle risorse contro al povertà: non è la direzione giusta". Così Elly Schlein al Pd.