Rdc, Truzzi (Assoutenti): garantire servizi essenziali

Roma, 30 nov. (askanews) – Garantire ai cittadini italiani servizi essenziali come energia, gas, acqua, trasporti e alimentari. La proposta arriva da Furio

Truzzi Presidente di Assoutenti nel corso di Expo Consumatori, convegno, in corso al Cnel, dedicato al mondo dei consumatori che ha riunito istituzioni, politica, imprese e cittadini. “Al netto della discussione sul reddito di cittadinanza nella quale non entriamo, in questo momento difficile crediamo che misure di sostegno al reddito delle fasce più deboli debbano essere

garantite per sostenere quei cittadini che non riescono a far fronte alle spese per energia, gas, acqua, trasporti, alimentari e altri beni e servizi primari”.

Per Furio Truzzi, inoltre, i diritti dei consumatori devono essere costituzionalmente garantiti.