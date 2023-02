Rdr si espande in Puglia e rileva la barese Lm tecnologie

(Adnkronos) – Rdr Spa Società Benefit, azienda di Torre del Greco (Na), quarto operatore italiano nel settore del Ciclo Integrato delle Acque con 270 dipendenti e oltre 50 milioni di fatturato, consolida la sua presenza sul territorio pugliese grazie all’acquisizione per incorporazione di Lm Tecnologie, azienda di Noci (Bari) specializzata in riparazioni elettromeccaniche (1,2 milioni di fatturato e 7 dipendenti).

Lm Tecnologie, azienda a conduzione familiare ben radicata sul territorio pugliese fondata da Leonardo Mansueto, imprenditore con 45 anni di esperienza nel settore della riparazione e manutenzione di opere acquedottistiche ed elettromeccaniche, che unita all’expertise di Rdr S.p.A Sb già operante in Puglia in qualità di fornitore di Acquedotto Pugliese S.p.A, consentirà di strutturare e rendere maggiormente competitivi i servizi offerti per la manutenzione e il controllo delle reti idriche locali.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione che ci consente di valorizzare e rafforzare le competenze di una realtà storica come Lm Tecnologie e metterle al servizio della comunità per rendere le infrastrutture idriche del territorio più efficienti e moderne – commenta Luca Serena, l'ad Rdr spa – Anche in virtù degli investimenti e delle opportunità che questa regione sta portando avanti per lo sviluppo della filiera estesa dell’acqua e l’efficientamento delle infrastrutture idriche.

Interventi su cui Rdr metterà a disposizione tutte le competenze tecnologiche e ingegneristiche per migliorare i servizi, efficientare la gestione e monitorare le perdite, nella tutela di un bene comune e prezioso come l’acqua".

"L’ingresso di Lm Tecnologie nella famiglia di Rdr S.p.A è la naturale e positiva evoluzione di un rapporto di stima professionale e proficua collaborazione che da anni portiamo avanti – dichiara Leonardo Mansueto, fondatore di LM – Questa unione consentirà alla famiglia Mansueto di esprimere ancor più le proprie capacità e potenzialità, all’interno di una realtà affermata, potendo per altro beneficiare di tutti i vantaggi e relazioni di un’azienda leader come Rdr".

Fondata nel 1978 dall’imprenditore Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica, oggi Rdr S.p.A è, infatti, un’azienda altamente specializzata nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque, nonché la prima azienda in Italia del settore elettromeccanico operante nel Sii (Servizio Idrico Integrato) ad aver trasformato il proprio statuto sociale in Società Benefit.

L’azienda ha concentrato negli anni i propri investimenti sullo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate al risparmio energetico, alla gestione a distanza degli impianti, all’ottimizzazione della distribuzione delle risorse idriche nel territorio e all’individuazione di processi atti al miglioramento delle proprie attività per la salvaguardia ambientale.

Rdr è tra le 79 eccellenze imprenditoriali italiane vincitrici del 'Best Managed Companies' Award 2022 di Deloitte Private. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda di Torre del Greco (Na) leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, si è aggiudicata insieme ad altre tre imprese campane, il prestigioso riconoscimento che Deloitte Private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.