Re Carlo contro Harry: "Ha oltrepassato la linea rossa"

Re Carlo sarebbe andato su tutte le furie per le recenti dichiarazioni fatte da suo figlio Harry in merito alla Regina consorte, sua moglie Camilla.

Re Carlo contro Harry

L’uscita dell’autobiografia Spare del Principe Harry ha sollevato un polverone nel Regno Unito e nel resto del mondo e i membi della Royal Family – secondo indiscrezioni – sarebbero andati su tutte le furie con il principe. In particolare suo padre Carlo se la sarebbe presa per alcune delle dichiarazioni fatte da Harry in merito a sua moglie Camilla e potrebbe non volerlo al suo fianco durante la cerimonia d’incoronazione.

Al momento nessuno dei membri della Royal Family ha replicato ufficialmente.

“Per lui Camilla era la linea rossa. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina”, ha fatto sapere un insider della famiglia Reale.

Le dichiarazioni di Harry

Il Principe Harry ha affermato che la moglie di suo padre dopo la morte di Lady D avrebbe fatto di tutto per riabilitare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica e che, per questo, lui la riterrebbe pericolosa:

“Dopo la morte di mia madre, Camilla era la cattiva agli occhi dell’opinione pubblica, doveva riabilitare la sua immagine.

Questo lo ha resa pericolosa ai miei occhi, proprio per i rapporti sempre più fitti con i tabloid”, ha affermato Harry in una delle sue controverse dichiarazioni.