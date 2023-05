Re Carlo, dieci curiosità su di lui: dalla laurea col minimo dei voti al "no" della prima promessa sposa

Nessuno è perfetto. Nemmeno i reali. Lo sa bene re Carlo, sul cui passato Luigi Ippolito del Corriere si è divertito a scovare qualche curiosità così da mettere un po’ di pepe sulla cerimonia di incoronazione prevista per oggi, sabato 6 maggio 2023 (alle 12 dell’ora italiana).

Tra tradizione e innovazione

Detesta il caviale. Si addormenta ovunque. È superstizioso. Scrive tutti i giorni i suoi fatti su un diario. Crede nei fantasmi. Ama la lingua francese. Meno il Castello di Windsor (dice che è troppo rumoroso). Touché. Re Carlo è una figura particolare, contraddittoria: capace di essere tanto determinato quanto malinconico a seconda delle circostanze, il sovrano inglese ha dimostrato in più occasioni di essere a metà tra la tradizione e l’innovazione. Del regno, s’intende. Ma stringiamo il focus su dieci cose di cui, probabilmente, non siete a conoscenza e con cui, grazie allo spirito investigativo di Luigi Ippolito, potremo consolarci d’ora in poi pensando che molte delle nostre “stranezze” non sono poi così diverse da quelle che hanno caratterizzato finora la vita di Carlo. Che portino anche noi ad avere una corona sulla testa? Chissà.

La “black” list su Carlo III