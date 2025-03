Londra, 28 mar. (askanews) – Un’auto con a bordo re Carlo d’Inghilterra ha lasciato Clarence House, la residenza londinese del monarca. È la prima volta che Carlo III viene visto uscire da quando è stato brevemente ricoverato in ospedale per osservazione a seguito di effetti collaterali dovuti al suo trattamento oncologico in corso. Il re ha dovuto rimandare gli impegni programmati a Birmingham.