Re Carlo III è stato incoronato: ora è ufficialmente sovrano del Regno Unito

È inziata all’Abbazia di Westminster la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e di sua moglie Camilla. L’evento è cominciato ufficialmente alle 12 (ora italiana), migliaia di persone erano già accampate da ore per le strade incuranti della pioggia battente sopra alle loro teste.

Cerimonia di incoronazione di Re Carlo III: a Londra cresce l’attesa

È finalmente iniziata la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e sua moglie Camilla. Il Coronation Weekend parte ufficialmente oggi e andrà avanti fino a lunedì. Il corteo è partito da Buckingham Palace poco dopo le ore 11 ed è terminato all’Abbazia di Westminster un’ora più tardi, quando ha avuto inizio la cerimonia. I leader di tutto il mondo sono arrivati a Londra: si tratta di circa 2.000 dignitari provenienti da ogni Paese.

Gli ospiti entrano nell’Abbazia di Westminster: dove sarà seduto Harry

All ore 9:30 le porte dell’Abbazia di Westminster si sono aperte, dando il via libera ai primi ospiti della cerimonia. I primi ad entrare sono stati una ventina di membri della Camera dei Lord vestiti con i loro tradizionali abiti rossi. Sono arrivati anche i rappresentanti internazionali di 203 Paesi con 100 capi di Stato tra cui anche Sergio Mattarella. Nel frattempo, è stato reso noto che Harry, arrivato circa 24 ore fa a Londra, sarà seduto in terza fila, tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. Non sarà, dunque, applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry accanto a William.

La processione da Buckingham Palace: è arrivato anche Harry

Alle 11:20 è iniziata la processione: Re Carlo III e la Regina consorte Camilla sono usciti a bordo della carrozza d’oro da Buckingham Palace sotto le note di ‘God save the King‘. I Sovrani indossano due mantelli, quello di Carlo fu fatto per suo nonno negli anni ’30, mentre quello che indossa Camilla fu indossato dalla Regina Elisabetta. Nel frattempo, il principe Harry ha fatto il suo ingresso nell’Abbazia di Westminster. Come sappiamo, non gli è concesso indossare l’uniforma militare.

I reali sono arrivati a Westminster: William e Kate alle loro spalle

La carrozza d’oro è arrivata in perfetto orario davanti all’abbazia di Westminster, mentre i vescovi si avvicinano per accogliere i reali. Alle 11:53 si sente lo squillo di tromba: la Regina consorte apre la strada, dietro di lei arriva anche Carlo. Il Sovrano, con il suo mantello regale, è stato accolto dai rappresentanti della Chiesa anglicana. Alle spalle del Re ci sono anche Kate e William, nella consueta posizione che deve occupare l’erede al trono.

La cerimonia di incoronazione

A mezzogiorno in punto ha avuto inizio la cerimonia per l’incoronazione di Re Carlo III con la liturgia che suggella l’evento. Il Sovrano viene presentato al popolo secondo la tradizione anglosassone e il popolo lo riconosce. “Vengo per servire, non per essere servito” – sono le prime parole di Carlo. Subito dopo è iniziato il rito del Giuramento del Re con la presentazione della Bibbia, usanza in vigore sin dal lontano 1689. “Io, Carlo, professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge” – giura il Sovrano. Inizia la fase dell’investitura: il Re indossa la Supertunica e viene unto con l’olio santo, gli è anche consegnata la spada che poi viene posata sull’altare. Infine, la Corona viene benedetta e posta sul capo di Carlo III al grido di God Save the King.