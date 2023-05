Re Carlo III, i vestiti della corona esposti a Buckingham Palace

Londra, 2 mag. (askanews) – A pochi giorni dalla cerimonia di incoronazione del 6 maggio, gli abiti che indosserà re Carlo III sono stati presentati a Buckingham Palace a Londra. La tunica e il mantello imperiale sono i due pezzi forti, indossati l’ultima volta nel corso dell’incoronazione della regina Elisabetta II il 2 giugno 1953, come spiega Caroline de Guitaut, vice-ispettrice delle opere d’arte del re per il Royal Collection Trust.

“Il primo è una super tunica, che prende la forma di un indumento aperto con maniche, che è anche conosciuto come il ‘cono di luce di tela aurea’ (pool of cloth of gold). È intrecciato con tessuto in oro e ricamato con lavori d’oro, secondo un disegno che ha una lunga tradizione”.

“Sopra a questo, si indossa il pezzo finale dell’abito di investitura, ed è il mantello imperiale. Questo è stato fabbricato da re Giorgio IV nel 1821 ed è stato indossato durante le incoronazioni di re Giorgio V e re Giorgio VI e dalla Regina Elisabetta II e sarà di nuovo indossato nel giorno dell’incoronazione”.

Tra gli accessori – che solitamente sono esposti alla Torre di Londra, perché fanno parte dei gioielli della Corona inglese – ci sono inoltre dei guanti con lo stemma reale e una cintura.