Re Carlo III in Nigeria: nessuna scusa per le atrocità del passato

Roma, 31 ott. (askanews) – Re Carlo III si è scusato a nome della Gran Bretagna per le atrocità dell’era coloniale durante un banchetto in suo onore nel primo giorno della sua visita in Kenya, ex protettorato britannico indipendente dagli anni Cinquanta.

“Gli errori del passato sono motivo di grande dolore e profondo rimorso. Ci furono orribili, ingiustificabili atti di violenza commessi contro i keniani che, come lei ha detto alle Nazioni Unite, erano impegnati in una dolorosa lotta per l’indipendenza e la sovranità, e per questo non possono esserci scuse. Nel ritornare in Kenya, è per me di grande importanza approfondire la mia comprensione di questi errori e incontrare alcune delle persone le cui vite e le cui comunità furono così luttuosamente colpite” ha detto il monarca.