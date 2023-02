Re Carlo incontra i soldati ucraini ad un anno dall'inizio del conflitto

"Sono pieno di ammirazione per voi": queste le parole di Re Carlo III per i soldati ucraini in guerra contro la Russia.

Re Carlo III ha incontrato un gruppo di reclute militari ucraine in un campo di addestramento nel Wiltshire: si ricorda un anno di guerra con la Russia.

Re Carlo III ha incontrato i soldati ucraini

Re Carlo III ha incontrato oggi – martedì 23 febbraio – le reclute militari ucraine in un campo di addestramento nel Wiltshire, contea del sud-ovest inglese. L’evento si è svolto per ricordare un anno dallo scoppio della guerra con la Russia.

Nelle riprese, si vede il Sovrano congratularsi personalmente con i soldati, che stanno completando le loro cinque settimane di addestramento al combattimento di base.

I militari incontrati dal Re torneranno poi a combattere in Ucraina una volta completato il loro addestramento.

Il sostegno di Re Carlo all’Ucraina

Dalla prima ora dopo l’attacco russo a Kiev, Carlo si era dichiarato a sostegno degli aggrediti: «sono pieno di ammirazione per voi», ha detto il Re.

Proprio per questo è stato felice di incontrare gli eroi di guerra, accompagnato dal Capo di Stato maggiore britannico, il generale Sir Patrick Sanders.

Carlo ha anche incontrato il personale militare internazionale, «che ha unito le forze con l’esercito britannico, per fornire addestramento agli ucraini in altre aree della Gran Bretagna» come si afferma in un comunicato di Buckingham Palace.