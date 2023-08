Una nuova bufera ha investito Re Carlo. Questa volta di mezzo c’è il suo ente di beneficenza Prince’s Foundation e la decisione della polizia britannica di “insabbiare” le indagini in merito ad uno scambio di denaro e onorificenze.

Re Carlo nella bufera: insabbiate le indagini sul suo ente di beneficenza

Re Carlo è finito al centro dell’attenzione a causa dell’insabbiamento di alcune indagini riguardanti il suo ente di beneficenza Prince’s Foundation. Michael Fawcett, ex braccio destro del sovrano, è stato accusato di aver promesso assistenza a Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, ricco donatore saudita. In cambio del denaro, gli avrebbe garantito la cittadinanza britannica e un titolo di cavaliere.

Michael Fawcett: il braccio destro di Re Carlo ha agito nell’ombra?

Michael Fawcett, in veste di capo del Dumfries House Trust, avrebbe scritto una lettera a Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz offrendo il proprio servizio in cambio di generose offerte di denaro. L’ente di beneficenza di Re Carlo, scoperto il misfatto, avrebbe addirittura aperto una propria indagine indipendente, che ha portato a galla prove di comunicazioni e coordinamento tra Fawcett e altre figure riguardo alle nomine per donatori. Michael ha agito nell’ombra? Secondo la polizia britannica sì.

Re Carlo non è coinvolto nella faccenda

La polizia britannica, pur riconoscendo che Re Carlo è il presidente dell’ente di beneficenza, sostiene che il sovrano non sia direttamente coinvolto nella sua gestione quotidiana. E’ per questo che è ‘innocente’. La bufera, però, è comunque esplosa perché in molti sostengono che qualcuno abbia insabbiato le responsabilità del figlio di Elisabetta II.